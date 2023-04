Esimese kahe nädalaga on muusemikaardi ostnud ligi 1000 inimest

Kaks nädalat tagasi kehtima hakanud muuseumide aastasel ühispiletil ehk muuseumikaardil on juba üle tuhande omaniku, iga neljas on selle saanud kingitusena. Vanim muuseumikaardi omanik on 86-aastane ja noorim 9-aastane.

Rohkem kui sajast muuseumist on vähemalt ühe külastuse saanud kirja pea kõik muuseumikaardiga liitunud muuseumid üle Eesti. Enim on käidud Lennusadamas, Kumu kunstimuuseumis ja Eesti vabaõhumuuseumis.

Muuseumikaardi juht Kert Kask tõdes, et eestlastele meeldib kinkida kultuuri ja elamusi. "Enam kui 200 muuseumikaarti tuhandest on ostetud kingitusena ja kasvanud on ka grupitellimuste arv. Nii mõnigi ettevõte on soetanud muuseumikaardi kingitusena oma klientidele ja koostööpartneritele," rääkis Kask.

Eesti muuseumikaardiga pääseb kokku 116 muuseumisse üle Eesti ja Kase sõnul saab nimekiri juba lähinädalatel täiendust. "Mai alguses liitub muuseumikaardiga näiteks Tallinna teletorn, mis pakub lisaks erakordsetele vaadetele ja atraktsioonidele ka mitmeid näituseid. Muuseumikaardiga saavad aasta jooksul liituda aga kõik Eesti muuseumid ja nimekiri täieneb lähiajal loodetavasti veelgi," ütles Kask.

Eesti muuseumide ühispilet ehk muuseumikaart maksab 59 eurot ja tagab aasta jooksul piiramatu ligipääsu enam kui 100 muuseumi ja 500 näitusele üle Eesti. Muuseumikaart on digitaalne ning seda saavad kasutada ka Eestis elavad ja Eestit külastavad välismaalased.