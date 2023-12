Keskmine muuseumikaardi omanik käis aasta jooksul muuseumis kaheksal korral

Aprillis sai alguse muuseumikaardi projekt, millega liitus üle saja muuseumi. Tänaseks on muuseumikaardi endale muretsenud juba 10 000 inimest, kes on teinud üle 50 000 muuseumikülastuse. Kõige aktiivsem kaardi kasutaja käis muuseumis üle 170 korra.

Kaheksa kuuga on kaardiga tulnud muuseumisse üha rohkem külastajaid. "Kui me oleme vaadanud teiste riikide näiteid muuseumikaartide põhjal, siis Eesti muuseumikaardi algus on kõige kiirem olnud," sõnas muuseumikaardi projekti juht Kert Kask.

"See näitab kindlasti seda, et Eestis on väga tugev muuseumikultuur. Kindlasti me näeme seda, et külastajaid on muuseumitesse juurde tulnud. Need, kes on aktiveerinud kaardi, on keskmiselt umbes kaheksa korda käinud, aga siin hulgas on ka need, kes nädal-kaks tagasi ostsid kaardi ja on alles hakanud külastama," rääkis ta.

Kõige rohkem külastati muuseumikaardiga Lennusadamat, teisel kohal on Kumu kunstimuuseum, kolmandal kohal Eesti Vabaõhumuuseum ja neljandal kohal Proto avastustehas.

Proto avastustehase müügi- ja turundusjuht Girli Nurk sõnas, et muuseumikaart aitab majja tuua korduvkülastajat. "Sa ostad ju kaardi terveks aastaks ja kindlasti ka paljud muuseumid vahetavad oma näituseid. See ongi see võimalus, et külastaja satub mitu korda aastas samasse majja, et see pole ühekordne," rääkis Nurk.

Detsembrikuu üks populaarsemaid näituseid on muuseumikaardi omanike seas olnud Langebrauni portselaninäitus Suurgildi hoones,

"Üks faktor on kindlasti see, milline on ilm või kas on puhkuste aeg, näiteks juuli oli kõige aktiivsem muuseumikaardi külastamisaeg. Kindlasti mõjutavad näitused väga palju. Näiteks Konrad Mägi näitus ERM-is tõstis väga palju muuseumikaardiga külastatavust ja ilmselt see tõstis ka ERM-i külastust üleüldse," pakkus Kert Kask.

Veel olid muuseumikaardiga külastajate seas populaarsed Loodusmuuseumi seenenäitus, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi Tallinna juveelitehase näitus ja Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus saatkondade interjööridest.