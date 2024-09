Muuseumikaart otsib inimest, kes pole kunagi muuseumis käinud

Muuseumikaardi juht Kert Kask selgitas Klassikaraadio saates "Delta", et algatuse eesmärk on murda levinud stereotüüpe muuseumide kohta ning julgustada inimesi, kes on mingil põhjusel muuseumidest eemale jäänud, tegema oma esimest sammu kultuuri avastamise suunas.

"Kui me leiame inimesed, kes ei ole kunagi muuseumis käinud, võtame kogenud muuseumikülastajad, kes loodetavasti räägivad väga toredalt, ja leiame neile muuseumi. Paneme neile kokku toreda kava, et neil tekiks positiivne esimene mälestus," tutvustas Kask.

Kask nentis, et vanemast ajast on jäänud kuvand, et muuseumid on tolmused ja igavad kohad, kus töötavad kurjad inimesed. "Tänapäeval on palju interaktiivseid [muuseume]. Palju on mõeldud lastele ja peredele. Mulle tundub, et rohkem liigutakse lugude peale, ei ole ainult asjad, vaid kogu see laiem kontekst – miks see asi muuseumis on, kuidas see muuseumisse jõudis või miks see meile oluline on," märkis ta.

Kase hinnangul ei Eestis muuseumidepuuduse üle kurta. "Ma arvan, mis on ka riigi siht olnud, et muuseume juurde ei tee. Nende olemasolevate muuseumidega saab tegelikult kõik teemad ära katta. Kui meil on konkreetne teema või uurimisvaldkond, mis vajaks lisatähelepanu, saab seda olemasolevate muuseumide raames teha," usub muuseumikaardi juht.

Kuigi eelkõige otsitakse inimesi, kes pole kunagi muuseumis käinud, võivad endast märku anda ka need, kes pole viimaste 20 aasta jooksul muuseumisse sattunud.