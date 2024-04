Esimesel aastal ostis muuseumikaardi 14 000 inimest

Aasta tagasi alustanud Eesti muuseumide digitaalne ühispilet ehk muuseumikaart on esimese aastaga toonud muuseumitesse 85 000 külastust. Enim on külastajaid jõudnud Kumusse, Lennusadamasse ja Protosse.

Tänaseks on muuseumikaart enam kui 14 000 inimesel, kes on jõudnud erinevatesse muuseumidesse üle Eesti rohkem kui 85 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 44-aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest 2-aastane ja vanim 92-aastane. Muuseumikaart on telefonis ka pea tuhandel välismaalasel.

Kõige aktiivsem muuseumikaardi omanik külastas aastaga muuseume enam kui 230 korda, aktiivsuselt järgmised 87 ja 83 korda. "Muuseumikaart on erakordselt hästi vastu võetud. Kui vaadata sarnaseid algatusi näiteks Soomes või Belgias ja arvestada seejuures Eesti elanike arvu, siis on Eesti muuseumikaardi algus olnud kõige edukam," ütles muuseumikaardi juht Kert Kask. "See näitab Eesti muuseumide näituste sisukust, mida külastajad hea meelega piiramatult naudivad."

Muuseumikaardi tulek on muutnud oluliselt muuseumisõprade külastusharjumusi. "Kui varem käidi muuseumides nii-öelda täie raha eest, vaadates suurtes muuseumides ära kõik näitused, siis muuseumikaart annab vabaduse külastada muuseumi kasvõi ühe museaaliga tutvumiseks," ütles Kask.

Muuseumikaart tagab aastaks aja jooksul tasuta ligipääsu enam kui 100 muuseumile üle Eesti.