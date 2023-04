Elmo Nüganen meenutas "Tuhkatriinumängu": kõik said peidetud sõnumist aru

Elmo Nüganen ja Pääru Oja astuvad peagi koos üles legendaarses lavastuses "Tuhkatriinumäng", mille autor on Paul-Eerik Rummo. Nüganen, kes oli lavakunstikoolis Oja õpetaja, sõnas ka, et õpetaja ja õpilase vahele jääb alatiseks mingisugune seletamatu side.

"Mul tulevad proovis kogu aeg meelde asjad, mida Elmo meile õpetas," rääkis Oja, kuidas Nüganeniga koos proove teha on. "Ma õpetasin üht, aga nad näevad, et ma teen kõike risti vastupidi," naeris Nüganen.

"See on nagu nähtamatu niit," kommenteeris Nüganen õpilaste ja õpetajate vahelist sidet üleüldiselt, mis tema arvates alatiseks mingil määral ka nende vahele jääb. "Ma nägin Elmot nelja aasta jooksul rohkem kui oma vanemaid," lisas Oja.

Nüganen sõnas, et Oja on aastatega leplikumaks muutunud. "Ta mässas ka iseenda vastu ja kohati oligi tunne, et tema kõige suurem vaenlane oli tema ise ja need, kes nägid seda pealt, muutusid ka tema vaenlaseks," muigas ta.

"Seal oli peidetud poliitiline sõnum ja sellest said kõik saalisolijad aru," vastas Nüganen küsimusele, milles peitub "Tuhkatriinumängu" fenomen, mida lavastati esimest korda 1960-ndate lõpus. "Räägiti mingisugusest kuningriigist, aga kõik said aru, et räägitakse sellest elust, mis Eestis oli," viitas ta nõukogude võimule.

"Poliitiline situatsioon on niivõrd muutunud, me elame vabas ühiskonnas," rääkis Nüganen lõpetuseks, et tänapäeval ei oota nad enam, et publik ridade vahelt sõnumit otsima hakkaks.

"Tuhkatriinumäng" esietendub 1. mail Viimsi Artiumis. Lavastuses osalevad veel Ester Kuntu, Piret Krumm, Jaanika Arum, Mirtel Pohla, Epp Eespäev ja muusik Artur Lääts.