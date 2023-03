Uus projektiteater Mudi toob lavale Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinumängu"

Teatri asutaja René Reinumägi sõnul on nende eesmärk tuua lavale mänguline, eksperimentaalne ja julge teater. "Mudi on teater, mis eirab tõlgendamise piire. Meie teatris ei ole teos ja tõlgendus enam lahutamatult seotud," sõnas ta ja lisas, et Mudi teater on avatud kõigile inimestele, kellele kunst, loovus ja eneseväljendus on olulised. "Meie eesmärk on luua terviklikke elamusi, mis panevad publiku kogema teatrijõudu ja intensiivsust."

Hetkel on Mudi projektiteater, kuid tulevikus on Reinumägi sõnul plaanis luua ka püsitrupp. Avalavatuse toovad nad välja Viimsi Artiumis, millest saab ka nende kodulava. "Tulevikus on plaanis mängida erinevates teatrimajades ja -ruumides, et jõuda laiema publikuni," kinnitas ta.

Esimesena võtab Mudi teater ette klassika ehk Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinumängu". "Valisime selle, kuna see on klassikaline lugu, millel on kaasaegne tõlgendus. Meie eesmärk oli luua midagi, mis räägiks tänapäeva publikule, kuid samas oleks ka kunstiliselt väärtuslik," sõnas Reinumägi ja lisas, et neil on ka palju tulevikuplaane, kuid keskenduvad hetkel "Tuhkatriinumängule".

Lavastuses osalevad Pääru Oja, Ester Kuntu, Elmo Nüganen, Piret Krumm, Jaanika Arum, Mirtel Pohla, Epp Eespäev (Tallinna Linnateater) ja muusik Artur Lääts (HALL). Kunstnik on Pille Kose ning kostüümid loob Britta Laumets-Merila.