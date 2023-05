Aapo Ilves: minu tekstid on inimõigus

Saatesarjas "Kirjandusministri juures. Muusika eri" vestles sel korral Mart Juurega muusik ja laulukirjutaja Aapo Ilves, kes naljatles, et enamasti võtab ta saadud tööpakkumised vastu, sest tema kirjutatud tekstid on justkui nagu inimõigus.

Ilves märkis, et ta on väga metoodiline laulukirjutaja. "Kui ma kirjutan kellelegi lauluteksti, siis ideaalis peaks see kõlama niimoodi, nagu ta oleks selle ise teinud," selgitas kirjanik. "Tema kuulajad peavad suutma teda mõista."

Laulukirjuta tõdes, et tehtud tööpakkumised võtab ta enamasti ikka vastu. "Minu tekstid on inimõigus," naljatles ta ning selgitas, et tööst loobub ta siis, kui demo on väga jube või ta tunneb, et esitaja või produktsioon ei vii kuhugi. "Ja on ka selline looduslik valik, et mul läheb lihtsalt meelest ära," nentis ta.

Lisaks laulusõnade kirjutamisele astub Ilves vahel ka ise lavalaudadele. Ta tõdes, et on suur vahe, kas ta kirjutab tekste endale või teistele. "Mina ei pea meeldima kellelegi peale minu enda," märkis mees.

Kuigi ideaalis peaks teiste artistide ja heliloojatega koostööd tehes suhted paremaks minema, on Ilvesel ette tulnud ka kordi, kus koostöö eriti ei suju ning valmis kirjutatud teksti palutakse mitu korda ümber teha.

"Siis hakkab selline asi pihta, et minu honorari null koma hakkab sujuvalt paremale nihkuma ja ma viin copy-paste'iga kõik pakutud muudatused sisse, sest ma tean, et see laul ei jõua nagunii kuhugi," rääkis kirjanik, kuidas ta tekkinud olukorra lahendab.

Lisaks muule on Ilvese kirjutatud laulud kõlanud laulupidudel. "See on kirjeldamatult võimas. Ma soovitan kõikidel laulukirjaniku okkaline tee ette võtta ja minna oma laulu laupeole kuulama."