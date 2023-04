Maian Kärmas: valemit, kuidas kirjutada perfektset eurolaulu, pole olemas

Esimene Kärmase kirjutatud sõnadega laul, mis Eestit Eurovisioonile esindama lendas, oli 1999. aastal kohaliku Eurolaulu võistluse võitnud "Diamond of the Night", mida esitas Evelin Samuel. Kärmas märkis, et "Diamond of the Night" oli tema esimene tellimustekst. "Seni olin ma ise kodus nokitsenud."

Lisaks Eurovisioonil edukaks osutunud "Diamond of the Nightile" on Kärmas kirjutanud sõnad Eesti ainsale Eurovisiooni võiduloole "Everybody", mida esitasid Dave Benton ja Tanel Padar 2001. aastal Taanis.

Kärmas rääkis, et võidulaulu kirjutamise ajal õppis ta alles ülikoolis ning tema igapäevane töökoormus oli väga suur. Ta meenutas, et sai pakkumise loo kirjutada üsna viimasel hetkel, mistõttu tuli rinda pista väga intensiivse nädalaga, kus päeva esimene pool möödus koolis ning teine laule kirjutades.

"Ja siis muudkui kuulad, ketrad, käiad, kirjutad, keskendud ja teed selle töö ära. See oli lihtsalt üks paljudest tekstidest," kirjeldas ta "Everybody" sünnilugu.

Kuna esialgu pidi "Everybody" valmima ansamblile Laine, arutles Kärmas selle üle, millest laul rääkida võiks, Merle Liljega.

"Tema andiski selle sisendi, et me oleme nooruslikud ja särtsakad naised, me ikkagi oleme elavad ja igavesti noored hinged. See oli see algne sõnum, mida nad palusid ja selle ma ka sinna teksti sisse panin," kirjeldas ta.

"Kirjandusministri juures. Muusika eri". Maian Kärmas Autor/allikas: Kairit Leibold(ERR

Kuigi Eesti pole pärast "Everybody" võitu Eurovisioonilt uut karikat koju toonud, ei tee Kärmase sõnul Eesti muusikud Eurovisioonil midagi valesti.

"Ma arvan, et see fookus võiks kuskil mujal olla, sest sellist salapärast Da Vici koodi, mis viib meid jumaliku tõeni, kuidas kirjutada üht perfektset Eurovisiooni lugu, ei ole olemas," märkis ta. "Heal juhul me võime siin arutleda, et rootslased on sellele üsna lähedale jõudnud, aga see ei ole ka neile midagi lõplikult garanteerinud."

Kärmas selgitas, et selleks, et laul suurel lauluvõistlusel edukas oleks, peavad paika loksuma mitmed komponendid – lugu peab olema hea ja hästi produtseeritud, selle esitaja peab olema kiiduväärt ja karismaatiline ning ka režii peab tasemel olema. "Neid juba üksnes on väga raske hallata, et see õige kokteil paika saada," märkis ta.

Siiski nentis ta, et ainult sellest ei piisa, sest oluline on ka see, mida Euroopa publik tegelikult ootab, tahab ja vajab. "On ju küllaga olnud selliseid lugusid, kasvõi Portugal ja Salvador Sobral, mis ei vastanud absoluutselt justkui sellele Eurovisiooni võidumudelile. Ja ometi sel hetkel just teda ja seda lugu oli vaja," tõi ta välja.

"Meil tuleb lihtsalt jätkata samas vaimus, sest ma arvan, et me teeme kõike õigesti. Kuni ühel hetkel korreleeruvad jälle see, mida meie teeme, ja see, mida kuulajad ülemaailmselt vajavad."