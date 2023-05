Jana Hallas: poplaul peab olema lihtne, aga see ei tohi olla nõme

Sel korral oli kultuurisaates "Kirjandusministri juures. Muusika eri" Mart Juurel külas laulusõnade autor Jana Hallas, kes nentis, et kuigi poplaul peab olema lihtne, ei tohi see banaalseks muutuda.

Hallas on muu hulgas kirjutanud sõnad Eestit Eurovisioonil esindanud lauludele "Once in a Lifetime", "Runaway" ja "Through My Window".

"Millegi pärast arvati, et see lugu võib võita," meenutas Hallas 2000. aastal Eestit Eurovisioonil esindanud Inese lugu "Once in a Lifetime". "See paistis hästi silma," nentis ta.

Samuti äratas palju tähelepanud roheline kaabu, mida Ines laval kandis. "Kui välismaa ajakirjanikud kutsusid Inese intervjuule, siis nad alati ütlesid, et võta roheline kaabu ka kaasa. See oli aksessuaar, mis äratas tähelepanu."

Laulusõnu hakkas Hallas kirjutama 1990. aastate keskel. Samal ajal tegi ta erinevatele artistidele stilistikat ja muusikamaastiku keskel olles tundis ta, et võiks ka kirjutama hakata.

Esimene lugu, millele Hallas sõnad kirjutas, oli Nancy "Andesta". "See oli selles mõttes suhteliselt vanamoodne, kui me võrdleme seda Best B4-i tekstidega," märkis ta.

Hallase sõnul on poplaulude kirjutamisel palju reegleid. "Loomulikult on poplool hästi oluline refrään, et kuidas see kõlab. Seal peab olema sõnum. Ma olen alati öelnud, et poplugu kirjutades ma balansseerin banaalsuse piiril. See peab olema lihtne, aga ei tohi olla nõme."

Naine rääkis, et ta on endale tänaseks päevaks seadnud väljakutseks eestikeelseid laule kirjutada. "Eesti keeles on väga raske kirjutada. Inglise keeles suudavad palju rohkemad inimesed kirjutada ja inglise keeles saame me kuidagi palju rohkem andeks anda," märkis ta.