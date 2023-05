Toidufilmide festivali korraldaja: see ei ole retsepti-, vaid inimeste festival

Festival algab teisipäeva õhtul hispaania filmiga "Mibu. Kuu taldrikul" (Hispaania 2022, rež Roger Zanuy), mis jutustab Tokios asuvast kultusrestoranist, mis õigupoolest on midagi restorani, klubi ja zen-pühamu vahepealset.

"Kokad on üle 80-aastased ja neid nimetatakse jaapani kokanduse jumalateks. See on selline restoran, kuhu niisama tänavalt sisse tulla ei saa, nad on 40 aastat 20 ruutmeetril korraga 8 inimesele pakkunud erakordseid elamusi ja sellest on saanud üle maailma tippkokkade meka," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" festivali korraldaja Taivi Kotla.

"Tõenäosus, et meie teiega saame sinna minna, on üliväike ja seetõttu tuleb vaadata seda pigem kinolinalt," lisas ta.

Tippkokanduse kõrval pakub festival ka teistsuguseid vaatenurki toidukultuurile, nagu "Coldwater'i köök" (USA 2022, rež Brian Kaufman, Mark Kurlyandchik). "Me näitame ka seda, kuidas vanglas olevad inimesed õpivad gastronoomiat ja nendest saavad hiljem vanglast välja tulles päris kokad," kirjeldas Kotla.

"Meie festival ei ole retseptifestival, see on inimeste festival, me näitame inimeste lugusid, kuidas nad on leidnud milleski inspiratsiooni, ja pingutanud, et saada maailma parimaks. Me näitame, kuidas planeeti paremini hoida, olla jätkusuutlikumad," lisas ta.

Filmid jooksevad kinos Sõprus inglisekeelsete tiitritega.