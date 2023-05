Smuuli bareljeefi juurde plaanitakse lisada QR-koodiga infotahvel

Kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev kinnitas ERR-ile, et infotahvli lisamise initsiatiiv tuli liidu eestseisuselt. "Võimalik, et see on monumendisõja üks lahendustest," lisas ta ja mainis, et mõne mälestusmärgi puhul ei kerkigi küsimust, kas võtta maha või mitte. "Aga kui küsimus tekib, siis on võimalik puuduv või mahavaikitud osa juurde lisada."

Tema sõnul tuleb infotahvlil oleva QR-koodi alla Juhan Smuuli loo nn puuduv pool. "Muuhulgas ka tema osalus 1949. aasta küüditamisest."

"Kogu asi võtab veidi aega, tuleb kooskõlastada ja vaadata, mis kujul me tahvli paika saame," selgitas Aleksejev ja lisas, et loodetavasti juhtub see lähinädalatel.