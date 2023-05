Rahvusraamatukogu välialade ideekonkursile esitati kuus kavandit

Konkursi eesmärk on leida terviklik ja kvaliteetne ruumiline eskiisilahendus Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) ümbritsevale välialale ehk raamatukogu esisele ja tagusele avalikule ruumile. "Arhitektuurivõistlus jätkub osaleja vastavuse hindamisega, mille järel selgub millised tööd lähevad žüriile hindamiseks. Peale žürii otsust avaldatakse parimate tööde märgusõnad läbi riigihangete registri ning võitja pidulik väljakuulutamine toimub orienteeruvalt juulis," sõnas žürii liige Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle Komissarov.

"Loodame leida lahenduse, mis sobib rekonstrueeritud hoonega ja aitab 2026. aastal, mil hoone avame, eesti kultuuril veel kirkamalt välja paista. Ma väga loodan, et väliala hakkavad kaunistama ka uued kunstiteosed ja sel moel peaks hoone ümbrus pakkuma nii silmailu kui värskeid võimalusi kultuurist osa saada," ütles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Žürii koosseisus on Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, Riigi Kinnisvara AS arhitekt Kalle Komissarov, Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonna juhataja ja arhitekt Kaidi Põldoja, arhitekt Katrin Koov ning maastikuarhitekt Kerttu Kõll. Žürii varuliige on arhitekt Pelle-Sten Viiburg.

Võistlusel antakse välja neli preemiat: esimene koht/võitja 8 000 eurot, teine koht 6 000 eurot, kolmas koht 4 000 eurot ning lisaks ergutuspreemia 2 000 eurot.