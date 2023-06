Arvo Pärdi keskuses toimub Johan Randvere öökontsert

Pianist Johan Randvere soolokontsert 1. juulil Arvo Pärdi keskuses pakub maailma klaveriliteratuuri šedöövrite kõrval ka eesti klaverimuusikat, peegeldades maailma ja inimest väga laial skaalal – universumist üksikisiku tasandini.

Debussy "Bergamo süidi" maailmakuulus kolmas osa "Kuuvalgus" ja Beethoveni legendaarne "Kuupaistesonaat" viivad mõtted öisele taevale; taevalaotusest on inspireeritud ka hiljuti lahkunud Urmas Sisaski kontrastsed ja müstilised tähtkujud tsüklist "Lõunataevas". Arvo Pärdi varane tintinnabuli-stiilis pala "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul" ning Pärdi ea- ja mõttekaaslase, ukraina helilooja Valentõn Sõlvestrovi heakõlalised bagatellid annavad ruumi sisekaemuslikule mõttelennule. Tähelepanelikul kuulajal on palju avastamist ka Timo Steineri nüansirohkes teoses "Ja siis jäta kõik, mis sul on, ja mine".

Johan Randvere on arvukate tunnustuste ja konkursivõitudega pärjatud pianist. Tema lavakogemus hõlmab ülesastumisi mainekates saalides nagu New Yorgi Carnegie Hall, Vancouveri Chan Center, Milano Puccini nim saal jt, ning soleerimist paljude orkestrikoosseisude ees, sh Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Läti Riiklik Sümfooniaorkester ja Vanemuise Sümfooniaorkester. Randvere on pälvinud kultuurkapitali aastapreemia "Ela ja sära" (2017) ning Eesti Interpreetide Liidu stipendiumi.