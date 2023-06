Tartu laulupeomuuseumis esietendus suvelavastus jumala visiidist psühholoogi juurde

Suvelavastus "Oh jumal" põhineb iisraeli näitekirjaniku Anat Govi teosel. Lavastaja Algis Astmäe ütles, et see räägib loo sellest, kuidas jumal külastab psühholoogi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Jumalal on inimkonnale omad etteheited ja eks meil inimestena on talle ka mitmed küsimused, võib-olla ka etteheited, kõhklused-kahtlused, et miks asjad on nii nagu nad on ja kõiki neid küsimusi me siit lavalt ka kuuleme," lausus Astmäe.

Näitleja Maarja Jakobson mängib lavastuses terapeuti, kes kasvatab üksikemana autistlikku poega. Jakobson kirjeldas oma tegelaskuju kui väärt terapeuti, kes on ühest küljest tulise loomuga ja sõnaosav, aga teisalt ka vaimukas ja empaatiline.



"Seda näidendit võib põhimõtteliselt vaadelda ka kui ühte teraapiaprotsessi, sest tegelasteks on terapeut ja talle tuleb siis klient või patsient, kuidas me just tahame teda nimetada. Ja kuna see on natuke nii-öelda raamist väljas, see patsient on pisut ebaharilik ja ta lööb terapeudil ka selle maapinna jalge all kõikuma, aga kokkuvõttes nad kuidagi kahekesi selle ühise keele leiavad ja mõlemad läbivad päris sellise intensiivse sõnasõja ja erinevaid tundeid ja jõuavad päris ilusasse kohta välja," rääkis Maarja Jakobson.

Jakobsoni kõrval on laval Helgur Rosenthal, kes kehastab patsienti ehk jumalat. Nii Rosenthal kui ka Jakobson tõid välja, et lavastuse juures on üheks kõige keerulisemaks osaks rohke teksti pähe õppimine. Lisaks aga sõnas Rosenthal, et katsumuseks on mitme eri žanri ühildamine, kuna lavastus on korraga eksistentsiaalne ja koomiline.

"See palett või see ampluaa võib olla täiesti ühest äärest teiseni ja kuidas seda siis rakendada ja kasutada, võib-olla see on see väljakutsete osa," sõnas Rosenthal.

Suvelavastus etendub Tartu laulupeomuuseumi sisehoovis.