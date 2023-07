Arbo Valdma pianistide meistrikursused tõid Pärnusse huvilised üle maailma

Saksamaal Kölnis elav 81-aastane Valdma on klaveriõpetajana sedavõrd tuntud, et tema meistrikursustele tullakse kohale kõikjalt maailmast. Tänavu sõitis Pärnusse huvilisi Hiinast, Lõuna-Koreast, Ameerika Ühendriikidest, Singapurist, Austriast ja mujalt.

"Arbo Valdma on tõepoolest 81-aastane, aga see küll ei ole mingi number, millest lähtuda. Tohutu vitaalsus, tohutu palju kogemusi, mida edasi anda," märkis klaverifestivali korraldaja Kaija Velmet. "Tal on oma klaverikool ja ta endiselt käib väga palju meistrikursuseid andmas. Siit edasi läheb ta Dubrovnikusse ja sealt ühe klaverikonkursi žüriisse."

Terve nädala on raekojas toimunud klaveritunnid, õhtuti aga kontserdid. Kaks viimast kontserti peetakse laupäeval ja pühapäeval Pärnu kontserdimajas.