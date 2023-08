Alternatiivmuusika kollektiiv Kenors avaldas singli "Kanamaja"

Sensuaalse kõla ja vokaalidega lugu valmis algselt Kanamaja-nimelise söögiputka reklaamlooks. "Lugu üritab olla sama kaunis kui mälestus Kanamajast," selgitas bändi vokalist ja laulukirjutaja Kristjan Tenso. ""Kanamaja" lugu on inspireeritud esimesest Kentucky tiiva ampsust, kui tunned krõmpsuva paneeringu järel veini ja pipra maitset ning aroomi."

"Kanamaja" singli esitluskontsert toimub 26. augustil Tallinna klubis Uus Laine, bändi soojendab Karameel ning DJ pulti astuvad õde ja vend Johanna Tenso ja Kristjan Tenso.

Kenors on alternatiivmuusika kogukond, kuhu kuuluvad Mattis Kirsipuu, Artur Leppik, Kaur Einasto, Kristjan Tenso, Marta-Lotta Kukk, Maria Kallastu, Karl Tammaru, Kaarel Raud "Kanamajale" andis vokaali ka Robert Linna.

"Kanamaja" on esimene singel Kenorsi 2024. aastal ilmuvalt albumilt "Tooted", mis on abstraktne ülevaade hiliskapitalistlikus ühiskonnas elamisest ning sellega kaasnevatest tunnetest ja tekkivatest küsimustest. Albumi helipilt on inspireeritud maailmamuusikast, segades seda kaasaegsemate stiilidega, võttes šnitti ka EDM-ist, eelkõige varajasest house- ja techno-muusikast. Kui Kenorsi eelmise live-albumi kontseptsioon oli plaadile jäädvustada kõikvõimalikud inimlikud vead ja luua spontaanne atmosfäär, siis uus album parodiseerib teatud määral tänapäevase levimuusika kuiva ning robotlikku helikeelt.