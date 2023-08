Narvas algab rahvusvaheline Vabaduse festival

Vabaduse festivali kavas on kokku kaheksa erinevat etendust viiest riigist, lisaks mitmed muusikasündmused, vestlusringid ja filmiprogramm.

Vaba Lava produtsendi Märt Meose sõnul on tänavuse festivali fookuspiirkondadeks vabaduse eest sõdiv Ukraina ning Kesk-Aasia riigid, mis peavad endale Vene impeeriumi haarde lõdvenedes uue tee, pidepunktid ja tasakaalu leidma. "Programmis on teatreid riikidest, kus on tõsiseid probleeme vaba mõtte ja sõna levitamisega. Narva on just õige koht sellise teemafookusega rahvusvahelise festivali korraldamiseks – linn asub kahe erineva tsivilisatsiooni piiril. Ühelt poolt lõpeb siin vaba maailm ja teiselt poolt vaadatuna on siin vaba maailma alguspunkt," ütles Meos.

Tulemas on maailma esietendus Vaba Lava ja Ukraina dramaturgide teatri koostöös valminud lavastusest "(Elu) sunnitud valikud". Seda lavastab Läti lavastaja Valters Silis ja teksti on kirjutanud Ukraina dramaturg Natalka Blok. Laval on neli Ukraina näitlejat, kes toovad vaatajani Ukraina inimeste sunnitud valikud praegusel keerulisel ajal. Valikuid tehakse nii suurtes kui ka väikestes kogukondades. Kasahstani teatri Žas Sahna "Laviin" räägib valikutest, mida juhib loodus: mäekurus elav hõim peab sosinal rääkima, sest muidu tuleb laviin. Hõimus elab aga peatselt sünnitav naine. Kes saab elu keelata? "Laviini" lavastaja Barzu Abdurazzakov on Tadžikistani päritolu näitleja ja teatrijuht, kes on sunnitud töötama eksiilis.

Festivali viimasel päeval liigub festival aga 13 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikasse ja lõpetab selle Tšiili lavastaja Marco Layera teatrirühmitusega La ReSentida, kelle koreograafiline "Karistamatuse oaas" uurib, kuidas kasutatakse riigisisest võimu ja millal muutub see lausa vägivaldseks. Eesti teatrist saab näha Vaba Lava dokumentaallavastust "Narva − linn, mille me kaotasime" (lavastaja Julia Aug) ja muhenaljakat lugu meheks olemisest lavastusena "Kaks garaaži" (lavastaja Elmars Senkovs). Lisaks on kavas teatri R.A.A.A.M. lavastus "Ema, kas meie kass on ka juut?" (lavastaja Julia Aug), mis on lugu sellest, kuidas inimene saab teadlikuks oma rahvusest. Kõikidel festivali etendustel on tõlge eesti ja inglise keelde.