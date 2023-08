Vabaduse festival keskendub Kesk-Aasia riikide sõltumatule teatrikunstile

Vabaduse festivali korraldajate sõnul pole sellist buketti Kesk-Aasia riikide teatritest nagu Narva on jõudnud Euroopas varem nähtud. Narva on saabunud lavastused Uzbekistanist, Kõrgõzstanist, Kasahstanist ja näha saab isegi Tadžiki teatrilavastust, küll aga videopildi vahendusel, sest kodumaal on see keelatud ja näitlejaid on lavastuses osalemise eest represseeritud.

"Muidugi need isevalitsejad, keda Vene võim on toetanud, püüavad tappa vaba sõna seal ja see tähendab seda, et kõikidel sõltumatutel teatritel on seal ülikeeruline. Ja meie ülesanne oleks neid julgeid teatritegijaid – seal on veel sõltumatuid teatritegijaid – siia kutsuda, esitleda. Ja siia tuleb ka palju produtsente läänest, kellega neil on siin võimalus kohtuda," rääkis Vaba Lava juht, festivali kuraator Märt Meos.

Festivali aukülaline on legendaarne Tadžikistani lavastaja Barzu Abdurazakov. Publikule näidatakse tema lavastatud tükki "Laviin", mis räägib pidevas laviinihirmus elavatest külaelanikest – inimesed käivad kogu elu kikivarvul ja ei julge valjult rääkidagi. Nii elatakse totalitaarsetes režiimides. Teatritüki toob lavale Kasahhi teater, sest lavastaja kodumaal Tadžikistanis oleks selline etendus mõeldamatu.

"Kesk-Aasia teatril pole perspektiivi, kahjuks. Sellepärast, et see loodi nõukogude ajal kunstlikult ning islam tõrjub teatri välja. Võib-olla jätkub teatrit veel 15 aastaks, aga mitte rohkem. Kuid lootus veel jääb ja sellest peab rääkima nagu sellest, mis toimus Butšas," rääkis lavastaja.

Olukorrast Kesk-Aasia teatrimaailmas ja ühiskonnas laiemalt räägib Vaba Lava ja Eesti Draamateatri koostöös valminud näitemäng "Totalitaarne romanss".

Vabaduse festival kestab Narvas 19. augustini.