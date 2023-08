Galerii: Narvas avati Vabaduse teatrifestival

Avaetendusena toodi publiku ette Marius Ivaskevičiuse kirjutatud ja Hendrik Toompere jr. lavale seatud uue näitemängu "Totalitaarne romanss" lavastatud lugemine, milles osalesid Draamateatri näitlejad. Seda etendati festivalil vaid üks kord ja see jõuab suurema publiku ette juba Eesti Draamateatri laval Vaba Lava ja Draamateatri kaasprduktsioonina.

Selle aasta festivali keskmes on teater Kesk-Aasia riikides – Usbekistanis, Kõrgõzstanis ja Kasahstanis. "Meie elame siin nagu vanajumala selja taga ja oleme ehk juba unustamas, millisest piiratud ja kontrollitud ühiskonnast me tuleme. Kesk-Aasia riikidel pole aga nii hästi läinud. Kõik see hirm ja keeldude-käskude ühiskond eksisteerib seal vaatamata 30-aastasele iseseisvusele edasi ja on nüüd Venemaa agressiooni varjus veelgi süvenemas," ütles Vaba Lava juht ja üks festivali kuraatoritest Märt Meos. "Meie ülesanne on anda sealsetele kunstnikele lava ja võimalus oma mõtteid avaldada, ja näidata teatrit, mida nad oma kodumaal teha ei saaks. Ja kus oleks seda veel parem teha kui linnas, mis asub nö hea ja kurja piiril."

Lisaks väliskülalistele näitab Vaba Lava ka oma eelnevate hooaegade menukamaid lavastusi nagu "Kaks garaaži" ja "Narva – linn mille me kaotasime".

Teine Vabaduse festival toimub Narvas kuni 19. augustini.