Vaba Lava algava hooaja kuraator on Poola lavastaja Jakub Skrzywanek.

Skrzywaneki ja Vaba Lava koostöö sai alguse 2021. aasta Vabaduse festivalil, mil tuli esitusele tema lavastus "Mein Kampf". 2023. aasta Vabaduse festivalil osales Skrzywaneki lavastus "Põrandaalused tüdrukud" ning 13. oktoobril toimub tema uuslavastuse "Sõda ja rahu" esietendus.

Skrzywaneki kuraatorprogrammi esimene hooaeg on sild kahe eelmise programmi vahel. Esimene hooaeg käsitleb globaalseid teemasid, rääkides tänasest päevast – sõjast, hirmudest, lahendustest ja kaitsetahtest. Lavastused tõukuvad kuraatorprogrammi põhiideest, milleks on "I have a dream".

"Unistamine on kõige parem poliitiline tööriist teatris. Me peame

tegutsema – julgelt, siiralt ja vankumatult –, et kutsuda inimesi üles

arutlema mitte selle üle, mida me kardame ja mille vastu võitleme, vaid

selle üle, mida me päriselt tahame ja kuidas me selleni jõuame," sõnas Skrzywanek.

Lisaks Vaba Lavale on Skrzywanek Szczecini Nüüdisaegse Teatri kunstiline juht.