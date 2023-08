Kultuuriportaal soovitab: kodumaine spordidokumentaal "Lõvide vennaskond" Jupiteris

Spordidokumentaali kvaliteedi märk peaks olema see, et suudetakse kõnetada ka inimest, kellele sport üldjuhul absoluutselt korda ei lähe. Kaor Koka ja Mikk Jürjensi "Lõvide vennaskond" on just selline dokumentaal, mis avab rohkem isegi Eesti lähiajalugu, kuid teeb seda lihtsalt läbi legendaarsete vutimeeste.