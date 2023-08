Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni kultusfilm "Leon" Jupiteris

Arvestades, et Veneetsia filmifestivalil tuleb välja prantsuse lavastaja Luc Bessoni uus film "Dogman", mida loodetavasti saavad ka Eesti vaatajad peagi näha, tasub ära vaadata ka tema tähelennule aluse pannud "Leon". Veel enam, filmis teeb imelise rolli tol hetkel vaid 12-aastane Natalie Portman.

Mathilda (Natalie Portman) on noor, 13. aastane, tüdruk. Kartmatu tüdruku elu muutub aga kardinaalselt kui ta vanemad, õde ning vend tapetakse. Ise mõrtsukate eest põgenedes leiab ta varjupaika teise professionaalse palgamõrtsuka, Leoni (Jean Reno) juures.

Leon tegutseb üksi, osavalt, haudvaikselt ning märkamatult - ta ei jää kunagi vahele ning üksi elades ei saa keegi ka ta lähedaste kaudu teda kätte, isegi mitte tema vaenlased. Leon tahab Mathildast kiiresti vabaneda, kuid tüdruk leiab temas üles hellad kohad ning suudab ta ümber veenda. Lisaks palub ta Leoni, et too õpetaks talle mõrtsuka töövõtteid, et ta saaks isiklikult enda pere mõrvamise eest kätte maksta.

"Leon" on vaadatav Jupiteris.