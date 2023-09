Andrei Ivanov avaldas uue teose "Hämariku melanhoolia"

Kirjastus Varrak andis välja Andrei Ivanovi värske teose "Hämariku melanhoonlia", mille on vene keelest tõlkinud Veronika Einberg. Raamatu kujundas Anne Pikkov.

"Hämariku melanhoolia" on romaan novellides. See jätkab tsüklit, kuhu kuuluvad "Untermench: minu lõhkikistud osa", "Õuduste Teater" ja oma ilmumisjärge ootav romaan "Hella tähe all".

Tervikteos moodustub aastatel 2014–2021 valminud pikematest ja lühematest lugudest, mis viivad lugeja Brüsselisse ja Haapsallu, Pariisi ja Hamburgi, Kalamajja ja pedasse, suurlinna suminasse ja pargialleede vaikusse, tutvustavad minategelase kaasteelisi, veavad sügavatesse keskusteludesse ja jaburatesse olukordadesse.

Andrei Ivanov on kirjanik, kelle teos "Hanumani teekond Lollandile" jõudis 2010. aastal Vene Bookeri lõppvalikusse, "Harbini ööliblikad" võitis Venemaal maineka kirjandusauhinna NOS ning jõudis samuti Vene Bookeri finalistide hulka. Viiel korral on ta pälvinud Eesti Kultuurkapitali venekeelse kirjanduse aastapreemia, 2016. aastal sai ta Eesti Vabariigi kultuuripreemia. Tema seni viimane romaan "Õuduste teater" ilmus 2022. aastal.