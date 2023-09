Reopalu kalmistul restaureeriti rikutud hauatähised

Kohalik pensionärist metallivaras, kes tegutses Reopalu kalmistul 2020. ja 2021. aasta vahetusel, õnnestus tabada tänu kogukonna ja meedia heale koostööle.

"Tõsi küll, varas oli need rikkunud ja seetõttu kestis plaatide taastamise protsess ligemale kaks aatsat," rääkis Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. "Kultuuriväärtuslik kahju oli üsna suur, aga seda toredam on, et tänu restaurtaatorite väga heale ja tublile tööle on suurem osa neist siis õnnestunud ennistada ning tagasi Reopalu kalmistule tuua."

"Oleme ikkagi püüdnud säilitada sellise vormi, nii nagu nad kunagi välja nägid," lisas ta.

Mültsi sõnul puhkavad Reopalu kalmistul nii kirjanik Hermann Hesse esivanemate eestipoolne põlvkond kui ka prohvet Maltsvet, kes on Eduard Vilde samanimelise romaani üks olulisimaid prototüüpe.

"Siin puhkab Eesti üks esimesi kutselisi fotograafe Jakob Livenström ja Reopalu kalmistule on maetud ka August Wilhelm Hupel, kes on Eestimaa uurimise üks algatajaid ning rajajaid," loetles ta. "Ja seda toredam on, et tänasel päeval, kui me selle projektiga lõpusirgel oleme, kui sildid on kõik taastatud, me ennistame ka prohvet Maltsveti nimeplaadi, mis jäi paraku kadunuks ja millest restauraatorid on foto järgi teinud uue."