ETDM-i portselaninäitus heidab pilgu möödunud sajandi keskpaika

Portselaninäitusele "Valge ja maalitud" on jõudnud 37 serviisi ja komplekti, mis valminud 1950. ja 1960. aastatel Riia portselanitehases.

Tarbekunsti- ja disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas sõnas, et samal ajal kui Eestis pole kunagi portselani toodetud, oli see Riias väga populaarne. Küll aga on Eestis tugev portselani maalimise traditsioon. "Nii et Riia ja Tallinn kohtuvad kunstitoodete kombinaadi toodangu seas, kus Riias välja töötatud vorm sai Eesti kunstnike dekoori," selgitas ta.

Jälgides portselanist loomingu muutumist läbi kahe kümnendi, joonistub välja ka lugu toonasest ajast üldisemalt.

"1950. aastate alguses kasutati palju ajaloolisi ja sõjaeelseid vorme. See on väga huvitav kontseptuaalne ja ideoloogiline ebakõla, sest nõukogude ajal üritati unustada kõike, mis toimus enne," rääkis Riia Portselanimuuseumi direktor, näituse kuraator Iliana Veinberga.

1960. aastate alguseks oli üle võtnud uus põlvkond kunstnikke ja modernismiajastu. Muutus ka eluviis ja portselanist serviisid leidsid tee aina rohkematesse kodudesse.

"Need muutused toimuvad 1960. aastatel, mil luuakse modernismi stiil, kuid see on siiski väga humanistlik, inimlik. Kui vastandada seda 1970. aastatele, kui tootmine toimub massilisel tasemel, siis see on teistsugune looming – tööstuslikum, olemuselt ebainimlikum," lausus Veinberga.

Portselaninäitus jääb Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatuks 21. jaanuarini.