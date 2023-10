Tõlkija Kadi Kolk: Sattoufi "Tuleviku araablane" pole kindlasti lasteraamat

Eesti keeles ilmus kümnendi menukaima prantsuse koomiksi "Tuleviku araablane" esimene osa. Teose tõlkija Kadi Kolk märkis, et kuigi enamasti peetakse koomikseid lasteraamatuteks, on "Tuleviku araablane" siiski täiskasvanutele suunatud.

Koomiksikunstniku Riad Sattoufi kuueosaline autobiograafiline sari räägib loo ühe heledapäise poisi kasvamisest kahes täiesti erinevas kultuuriruumis: Prantsusmaal ning Liibüas ja Süürias.

Toimetaja Anti Saare abiga on graafilise romaani eesti keelde tõlkinud Kadi Kolk, kelle sõnul on teos vaatamata vormile suunatud siiski täiskasvanutele ning aitab ehk paremini mõista maailmas toimuvat.

"Üldiselt on araabia maad ja kultuur eestlastele üsna võõras, sest need on geograafiliselt üsna kaugel. Praegu on selge, et Lähis-Idas toimuv sõjakontekst on araabia maad Eestile oluliselt lähemale toonud," rääkis Kolk.

"Eestlased on harjunud, et koomiks on naljakas lastele mõeldud raamat, mida täiskasvanud võivad ka ajaviiteks lugeda, aga see koomiks räägib läbi lapse silmade autobiograafilise loo lapse noormeheks kasvamisest. Seal on väga palju konteksti, mida ainult täiskasvanud mõistavad. Kindlasti pole see lasteraamat, vaid täiskasvanutele mõeldud raamat," selgitas ta.