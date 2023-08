Eesti keeles ilmus Riad Sattoufi graafiline romaan "Tuleviku araablane"

Teos räägib tõestisündinud loo ühe heledapäise poisi kasvamisest kahes täiesti erinevas kultuuriruumis: Prantsusmaal ning Liibüas ja Süürias.

"Tuleviku araablane" on koomiksikunstniku Riad Sattoufi kuueosaline autobiograafiline sari. See on üks viimase kümnendi menukamaid prantsuse graafilisi romaane, mida on kokku müüdud üle kolme miljoni eksemplari. Teos on pälvinud Prantsuse tähtsaima koomiksiauhinna Le Fauve d'or'i ning sari on tõlgitud rohkem kui 20 keelde.

Riad Sattouf on prantsuse-süüria karikaturist, koomiksikunstnik ja filmirežissöör. Aastatel 2004–2014 töötas Sattouf Prantsuse satiirilises nädalalehes Charlie Hebdo, kus ilmus tema tuntud koomiksisari "Noorte salajane elu" ("La vie secrète des jeunes").

Toimetanud Anti Saar, tõlkinud Kadi Kolk.