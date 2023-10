Trummar Tanel Ruben: sain sõja lõhna tunda

Eelmisel nädalal parajasti Iisraelis kontserte andnud Tanel Ruben oli tunnistajaks konflikti algusele.

"Laupäeva hommikuni oli kõik väga ilus ja tore. Elu oli fantastiline. Kontserdid olid toredad, inimesed õnnelikud. Siis tuli hommikul selline uudis. Õnneks ei olnud ma hommikul Tel Avivis, vaid natukene eemal. Minuni pommid ei jõudnud," rääkis Ruben Vikerraadios Maian Kärmasele.

"Nägin seda, mis siis juhtub. Liiklus jäi seisma. Inimesed ei läinud enam õue. Kõik hakkasid järsku kartma. Taevasse ilmusid hävitajad. Pidev undamine ja müra. Magada ei saanud," meenutas trummar.

"Sain sõja lõhna tunda küll ja see oli päris ebameeldiv. Ära sain sealt napilt. Euroopa lennud kõik tühistati. Jäid ainult Türgi ja Araabia Ühendemiraatide firmad. Õnnestus saada 10. oktoobriks viimane pilet. Ostsin selle ruttu ära ja siis tühistati ka see. Pakuti järgmist võimalust viie tunni pärast ja suutsin ennast lennujaama organiseerida."

Eesti džäss on jätkusuutlik

Idee uueks albumiks "Every Moment Every Day" tärkas juba mõne aja eest, aga siis tuli pandeemia vahele. "Kui see järele hakkas andma, siis hakkasid kõik hirmsasti mööda maailma ringi tuuritama. Meid on päris keeruline kokku saada," tõdes Ruben.

Tanel Ruben Quintetis teevad kaasa Kristjan Randalu klaveril, Raivo Tafenau saksofonil, Taavo Remmel kontrabassil ning vokalistina Kadri Voorand. Rubeni sõnul on ühist aega raske isegi siis leida, kui kõik kodumaal viibivad. "Vähemalt pool aastat enne tuleb kuupäevad kalendrisse panna."

Trummar lähtub albumeid luues mitmest perspektiivist. "Püüan ennast sättida kuulaja olukorda. Mind ennast huvitab kuulajana muusikas mitmekesisus. Mulle ei meeldi üheülbalisus. Kava kokku pannes vaatan, et see oleks eriilmeline."

Eesti džässi hetkeseisu hindab ka ise vastavates organisatsioonides tegev olnud Ruben positiivseks. "Mulle tundub, et on tulnud palju uusi inimesi, kes teevad oma asja ja kellel on ka kuulajaid. Jätkusuutlikkus on täiesti olemas nii esinejate kui kuulajate kohapealt."