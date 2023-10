R2 peatoimetaja Margus Kamlat: toome Eesti artistid kuulajale lähemale

Septembris Raadio 2 juhtimise üle võtnud Margus Kamlat on võtnud sihiks kasvatada R2 kuulajaskonda. Raadiojaama alustalad – popkultuuri edendamine ja silmaringi laiendamine – on uue peatoimetaja sõnul jätkuvalt kesksel kohal, oluliselt rohkem hakkab R2 edaspidi mängima kodumaist muusikat.

Tänavu kevadel 30. sünnipäeva tähistanud Raadio 2 on "värske ja vaba" põhimõtte all kujundanud paljude inimeste muusikamaitset. Raadiojaamas aastaid saatejuhi ja toimetajana töötanud, nüüd peatoimetaja rolli astunud Margus Kamlat kannab seda ideed täie veendumusega edasi.

"Popkultuuri edendamine ja kuulaja silmaringi laiendamine – nendest põhimõtetest me ei loobu," märkis ta raadiojaama plaane avades. Raadio 2 paneb tema sõnul kokku kaks olulist valdkonda: muusika ja info. "Kuulaja peab Raadio 2-st kätte saama kõik olulise ja elulise. Samas on R2 ainulaadne platvorm, mis annab hääle alternatiivsele muusikale ja alustavatele artistidele." Kamlati sõnul on Raadio 2 eesmärk pakkuda hitijaamade kõrvale alternatiivi ja teist vaadet muusikale.

Kasvab kodumaise muusika osakaal

Uuele aastale plaanib Raadio 2 minna vastu uuenenud programmiga. Oluline märksõna selle juures on Eesti muusika.

"Suurendame märgatavalt Eesti artistide osakaalu raadioeetris, sealhulgas selle muusika osakaalu, mis kunagi kommertsjaamadesse ei jõua." Kamlat märkis, et kodumaise muusikakultuuri toetamine on nii Raadio 2 kui ka laiemalt rahvusringhäälingu roll. Seda silmas pidades kujundatakse ka R2 uut programmi.

"Muusika oma mitmekesisuses on Raadio 2 jaoks ülioluline, on praegu ja on ka tulevikus. Toome Eesti muusika ja siinsed artistid paremal ajal eetrisse ja suurendame kodumaise muusika osakaalu kogu programmis. Eesti kultuur, meie autorid ja esitajad ei võida sellest, kui mängime välismaist muusikat või saated on eetris ajal, mil kuulajate hulk väga väike," selgitas peatoimetaja.

Viimasega viitas Kamlat raadiokuulamise trendidele, mille järgi kuulatavus on parim hommikusel ajal ning sealt kuni õhtuni langeb püsivalt.

"Raadiokuulamisele on laiemalt omane, et õhtusel ajal kuulatakse raadiot vähe. Sel põhjusel ei ole enamikel raadiojaamadel peale kella 18 enam originaalprogrammi eetris. Raadio 2 on siin niigi erandiks ja ega me nende trendide pärast hakka näiteks "Rahva oma kaitset" teisipäeva õhtust ära võtma. Küll ei ole me nii rikas riik ega organisatsioon, et teha raadiot vaid loetud kuulatajatele."

Kuulajaskonna kasvatamine on ka uue peatoimetaja üks eesmärke, sest viimase viie aastaga on Raadio 2 kuulajaskond vähenenud. "Oleme olnud kohati ehk liiga Tallinna-kesksed, unustades, et R2 on palju rohkemat. Meie kuulajad on üle Eesti: nad on ka Paides, Tartus ja Pärnus. R2 suur eesmärk on jõuda ka nende inimesteni ja avardada võimalikult paljude kuulajate silmaringi, seal hulgas muusikat puudutavalt," ütles ta.

Noorte harjumuste kujundamine

Väljakutse on ka noorte kõnetamine, sest raadio- ja muusika kuulamine on Kamlati hinnangul viimase kümne aastaga drastiliselt muutunud, seda eelkõige striimingkeskkonda tõttu. Raadiokanalite konkurentsist rohkemgi on R2 mõjutatud suurte platvormide nagu Spotify laiast levikust.

"Paljud tänased kuulajad on Raadio 2 seltsis üles kasvanud ja jäänudki seda kuulama. Nende kõrvale peaks juurde kasvama järgmised põlvkonnad, kelle jaoks R2 samuti märgilist tähendust hakkaks omama. Tänaseid kuulajaid me üle parda ei viska, küll peame nutikalt mõtlema, kuidas noorteni jõuda." Noorte all peab ta silmas eelkõige noori täiskasvanuid, kel on lisaks kvaliteetsele muusikale vajadus ja soov olla ka maailmas toimuvaga kursis.

Kamlati sõnul tähendab moodne raadiokuulamine sisu pakkumist erinevatel platvormidel, sest praktika on näidanud, et osa saadete kuulajaskond ei olegi FM-is, vaid veebis. Juba praegu on Raadio 2-l olemas veebiraadiote keskkond R2 Extra, kust leiab erinevad kanalid räpi, rocki, alternatiivpopi, chill- ja Eesti muusika näol. Soov ongi pakkuda tulevikus osale teemapõhistest muusikasaadetest raadioeetri alternatiivina teisi platvorme. "Tahame viia saated sinna, kus on päriselt nende kuulajad. Täna on R2 eetris selliseid õhtuseid saateid, mida tavamõistes raadiost ei kuulatagi, vaid kogu fookus on veebis järelkuulamisel."

Värske programmi ja kavaga plaanib Raadio 2 alustada 2024. aasta alguses. "Valmistame koos Bert Järveti ja toimetusega uut programmi hetkel ette, lähemalt saame sellest rääkida detsembris," ütles Kamlat. Ta kinnitab, et pea kõik kuulajate jaoks lahutamatuteks kaaslasteks kujunenud muusika- ja sõnasaated leiavad oma koha ka uues programmis.

"Jätkavad nii "Rahva oma kaitse", "Meloturniir", "Reispass", samuti märgilised muusikasaated," tõi ta mõned näited. Sõnasaadetest pannakse pausile "Olukorras riigis", mis Kamlati sõnul oli kaalutud otsus arvestades nädalavahetuse aruteludesaadete rohkust erinevates raadiokanalites. "Kajastame päevakajalisi teemasid teistes saadetes ja kuulajaprofiilile vastavalt."

"Rahva oma kaitse" aastavahetuse eri Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kes kujundab Raadio 2 programmi?

Raadio 2 programm on aastakümnete jooksul läbinud mitmeid märgilisi uuendusi, mida tegijate sõnul on saatnud alati arutelud erinevates ringkondades, poliitikutest muusikuteni. Nii meenutatakse, kuidas praegune kultuuriminister Heidy Purga pidi kunagi Raadio 2 peatoimetajana jagama selgitusi või kuidas aegajalt tõstatab keegi küsimuse, miks Raadio 2 üldse vaja on.

Siiski üllatab Kamlatit praegu toimetusele tekkinud väline surve huvigruppidelt, kes soovivad ise Raadio 2 programmi kujundada. "Meie tegevuse aluspõhimõte on toimetuslik sõltumatus. Rahvusringhäälingu programme ei panda kokku kusagil Facebooki lõimes, huvigruppide tagatubades või poliitikute kabinettides. Selleks on meil peatoimetajad, programmijuhid ja toimetused. Nagu Raadio 2-s, nii panevad ka teiste kanalite programme kokku inimesed, kellel on olemas tervikpilt, andmed ja missioonitunne, mille põhjal otsuseid tehakse. Kõike seda tehakse kuulajate huve silmas pidades."