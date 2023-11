Muinsuskaitseameti peadirektor: pärand on eestlastel veres

Muinsuskaitseameti statuut sätestab, et laureaadi valimisel peab otsus olema ühtne. "Mõni objekt vajas rohkem arutelu kui teine. Komisjoni kuulus kokku 14 inimest. Päris suur ring Suures pildis said laureaadid kiire konsensuse," ütles Mihkelson Vikerraadio saates "Huvitaja".

"Laureaadid peegeldavad väga hästi väärtusi ja põhimõtteid, mis meile on olulised – koostöö, võimaluste leidmine, nutikad lahendused ja lõpuks ka tulemus, et pärand oleks elav ja kasutuses," ütles Mihkelson.

Erinevalt varasemast oli sel aastal väga palju nominenete. "Sellel aastal oli nominente 107 ja kokku 16 kategooriat. Inimesi, keda tunnustada, meil jagub. Minule tundub, et pärand on eestlastel veres. Meil tahetakse teha ja hästi teha. Keegi ei ärka hommikul mõttega, et hakkaks kultuuripärandit rikkuma," ütles Mihkelson.

Kuigi suures pildis on Mihkelsoni hinnangul Eestis paigad üle keskmise heas korras, siis omaniku eest ei ole lõpuks ükski hoone kaitstud. "On häid omanikke ja mitte nii häid omanikke. Või siis mitte nii võimekaid omanikke. Tõsi on see, et me ei ole ülemäära jõukas rahvas," tõdes Mihkelson ja lisas, et sellepärast jäävad ka väga paljud väga suured või keerulisemad projektid tähelepanuta.

Väga palju jääb raha taha. "Toetusvoorud, mille läbi omanikke toetame, võiksid olla kolm korda suuremad. Siis me rahuldaks ära need taotlused, mis meile sisse tulevad. Tõenäoliselt on neid omanikke, kes taotlust ei esitagi, sest arvavad, et nagunii raha ei saa," selgitas Mihkelson.

"Noortel ma soovitan küll minna käelisi oskusi õppima minna, millega hiljem oma elu rõõmsamaks teha ja kedagi teist ka aidata," lisas Mihkelson.