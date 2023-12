Pärnu muuseum lõpetab Koidula sünniaastapäeva tähistamise näitusega Vändras

Koidula sünniaastapäeva on tänavu tähistatud juba mitme üritusega ja korraldaja on olnud Pärnu muuseum. Väga kohane on aga aasta lõpetada Vändras, kus luuletaja sündis.

Näituse avamisel lugesid lapsed luuletusi ja astuti üles tähtpäeva vääriliste sõnavõttudega.

Näituse pani kokku Pärnu muuseumi kunsti- ja fotokogu hoidja Indrek Aija.

"Tõime siia kohale suure valiku Pärnu muuseumis hoitavatest teostest, mis kujutavad Lydia Koidulat. Kuna Koidula muuseum on Pärnu muuseumi filiaal, siis aastakümnete jooksul on spetsiaalselt korjatud Koidulat kujutavaid maale. Meie muuseumis on neid kokku üle paarikümne, neist enamik on siin väljas. Täienduseks deponeerime Tartust ja mõnest erakogust veel natukene lisa," selgitas Aija.

Aija tõi välja kõige vanema ja kõige uuema teose, mille järgi näitus endale ka alapealkirja sai.

"Teosed on maalitud viimase sajakonna aasta jooksul. Kõige vanem neist on Laikmaa kujutatud Koidula, mis valmiski 1924. aastal ehk 100 aastat tagasi. Kõige uuem neist on /.../ Tartu kunstimuuseumist Edward von Lõnguse stencil-tüüpi grafiti. /.../ See andiski sellise alapeakirja näitusele – "Laikmaast Lõnguseni"," rääkis AIja.

"Samuti sai toodud Vändrasse ja natuke tuulutada teos, mis pärineb Pärnu Mai kino fuajeest ja mille autor on Jaak Arro," lisas ta.

Näitus on avatud 22. jaanuarini.