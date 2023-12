Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid on selgunud

Kultuurkapitali ja arhitektide ametiliitude välja antud arhitektuuripreemiad näitavad muuhulgas, kuidas hea ruum ja arhitektuur vähendavad keskkonnajalajälge ja loovad uusi väärtusi.

Eesti arhitektuuri-valdkonna parimate saavutuste eest anti välja 14 auhinda. Kultuurkapitali pea-preemia pälvis Põltsamaa lossi-kompleks (stuudio Argus, Lumia, ARC Projekt), kus varisemisohtlikest varemetest on saanud väärikas pärandiobjekt. Eredalt kerkisid esile ka kaks äsja valminud riigigümnaasiumit.

Kultuurkapitali preemia läks Pelgulinna Riigigümnaasiumile, mille projekteeris arhitektuuribüroo Must ning arhitektide liidu aastapreemia Paide gümnaasiumile, mille autorid on Salto arhitektid. Mõlema kooli sisekujunduse eest pälvis autasu sisearhitektuuribüroo Pink.

"Need riigigümnaasiumid annavad hea ruumilise vastuse küsimustele, milline peaks olema moodne ja nüüdisaegne hariduskäsitlus ja kuidas ruum saab toetada seda, et meie noored oleksid loovad, nad suhtleksid omavahel vabalt, õpiksid sotsiaalseid oskusi ja oleksid koolis rõõmsad ja toredad ja me saaksime ühiskonda koolist terved ja tegusad noored," kommenteeris arhitektuuriajakirjanik Merle Karro-Kalberg.