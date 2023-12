Utoopia Saatkond toob aastavahetusel Klassikaraadiosse tuhat toosti tulevikule

31. detsembril kell 19:00 algavas aastalõpu erisaates "Tuhat toosti tulevikule" saavad sõna Eestimaa inimesed, kes tõusevad peolaudadest, koputavad noaservaga vastu klaasi, köhatavad hääle puhtaks ning lausuvad raadioeetris toosti tuhandetesse kodudesse, tuhandetesse tulevikesse. Teiste seas ütlevad oma toosti Merle Karusoo, Reet Linna, Kaido Ole, Kaisa Ling, Jaak Prints, Jan Kaus, Eik, Steven-Hristo Evestus ja paljud teised.

"Utoopia Saatkond on lavastuslike aktsioonide sari, mille formaat on pidevas muutumises. Seekord on meie lipukirjaks "Tuhat toosti tulevikule". Kuid lisaks toostidele on need viis tundi täis erinevaid vestlusi, reportaaže, telefonikõnesid, monolooge ja loomulikult muusikat," sõnas kunstnik ning Utoopia Saatkonna saadik Jan Teevet.

Klassikaraadio toimetaja ning Utoopia Saatkonna aukonsuli Lisete Velti sõnul ei ole otsesaated aastavahetusel raadioeetris kuigi tavapärased. "Mul on väga hea meel, et selle aasta lõpus on kõigil põhjust üles otsida just Klassikaraadio sagedus – need toostid, soovid, mõtted ja tunded, mis Utoopia Saatkonnas aasta viimastel tundidel kõlavad, on kindlasti väärt uude aastasse kaasavõtmist. Ja kuna tegu on otsesaatega, siis ootame kõiki kuulajaid saatesse helistama ning ütlema toosti oma pidulauast tuhandetesse teistesse!"