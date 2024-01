Carmen Mikiver: naudin, kui saan heas mõttes "hullu panna"

Lavalugu baseerub Luchino Visconti samanimelisel filmil, mis tema sõnul jääb oma ajastusse ja Endla versioonis seda matkima ei hakata. "Eks filmis on ju näha sellist Itaalia tolleaegset näitlemisstiili ja meie kultuuripildi jaoks on seal natukene palju ülemängimist. Meie sellist Itaalia temperamenti muidugi mängima ei hakka," rääkis ta.

Mikiveril on lavastuses täita ema roll ja neid on viimastel aastatel talle mitmeid sattunud. "Olen mänginud erinevaid emasid ja kolm nendest on olnud filmistsenaariumi põhjal – üks ema on autistliku diagnoosiga, siis on üksikema ja nüüd Roccos selline lõviema viie pojaga," tõdes näitlejanna.

Carmen Mikiveril filmirollides on viimasel ajal domineerinud üsna jõulised ja värvikaid karakterid. "Ma väga naudin seda, kui ma saan heas mõttes "hullu panna" natukene. Pealegi on ilu väga suhteline mõiste ju," ütles näitlejanna ja lisas, et vanadus annab talle kui näitlejale palju vabadust juurde ning samas ei ole mängulust kuhugi kadunud.

"Mulle väga meeldib Mikk Mikiveri kunagine ütlus, et ma vihkan näitlejaid, kes ütlevad, et ma käin tööl. Tegelikult peab iga kord leidma endale selle väljakutse, miks ma lavale lähen ja see on ikkagi vastutus. Saalitäis inimesi on ju maksnud selle eest ja see kohustab. Ei saa päris lõdva randmega asju teha," ütles ta.

Mikiveril on Endla jooksvas mängukavas neli erinevat rolli. "Ma ise tegelikult sellist arvestust ei pea. See ei ole üldse mingi edvistamine ja ma ei pea ennast teab-küll-kelleks. Ma olen tegelikult väga õnnelikus olukorras, sest olen siiamaani püsinud ühel ja samal ametil, mind on nähtud ja tahetud ja ma pean olema väga tänulik ja õnnelik selle üle."