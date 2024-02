Eesti keeles ilmus Michel Houellebecqi romaan "Häving"

"Häving" on poliitiline triller, mille tegevus on paigutatud lähitulevikku, aastatesse 2026–2027. Veebis levivad salapärased sõnumid, pannakse toime terroriakte, keegi tahab valitsevale eliidile märku anda, et senine ühiskonnakorraldus ei ole jätkusuutlik ei poliitilises ega ka ökoloogilises mõttes. Romaani peategelane on Paul Raison, kohe viiekümneseks saav majandusministeeriumi ametnik, ministri parem käsi ja usaldusalune. Presidendivalimiste vaatemängu ja jätkuvate terrorirünnakute taustal hakkab vaikselt lahti rulluma ka üks palju isiklikum ja intiimsem lugu, mis sunnib Pauli seisma silmitsi suurte eksistentsiaalsete küsimustega.

Varem on eesti keeles ilmunud Michel Houellebecqi teosed "Võitlusvälja laienemine" (2005), "Elementaarosakesed" (2008), "Kaart ja territoorium" (2013), "Saare võimalikkus" (2015), "Alistumine" (2016), "Platvorm" (2016), "H. P. Lovecraft: maailma vastu, elu vastu" (2016) ja "Serotoniin" (2019).