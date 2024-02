Galerii: tänavune klassiku sõber on Mihkel Mutt

Klassiku sõber on tiitel, millega tunnustatakse inimest, kes on möödunud aastal populariseerinud eesti kirjandusklassikat.

Mihkel Muti sulest ilmus eelmisel aastal teos "Liblikas, kes lendas liiga lähedale", mis portreteerib kirjanik Mati Unti, keda Mihkel Mutt tundis isiklikult.

"Sel aastal pälvis tiitli inimene, kelle armastus kirjandusklassika vastu on alati olnud varjamatu," ütles seltsi juhatuse liige Toomas Haug. "Ta on meie klassikutest avaldanud nii artikleid kui ka tervikteoseid, nüüd on tema sulest ilmunud uurimuslik teos, millel on ka oma isiklik mõõde."

"Meil on vaja kultuuriheeroseid, legende ja klassikuid, kelle mainimine erutab rahva kujutlusvõimet," ütles vastne laureaat Mihkel Mutt kolmapäeval Mati Undi muuseumis. Ta lisas, et Mati Unt ei peaks end ise ehk klassikuks, aga kindlasti erutaks teda nimetamine legendiks.

Muti sõnul saab maailm üha enam juurde kirjandust, sealhulgas head kirjandust, kuid iga põlvkonnaga on üha vähem tõenäoline, et inimesed loevad samu raamatuid. Seetõttu tuleks klassikutele ja legendidele rohkem tähelepanu pöörata.

Tiitlit on välja antud alates 2016. aastast. Selle saab eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud publikatsiooni või muu kultuuriteo autor, kes on oma tegevusega edendanud eesti kirjandusklassika tundmist. Auhinna võib saada ka pikaajalise pühendunud tegevuse eest.

Senised klassiku sõbrad on olnud kirjandusteadlane Rutt Hinrikus (2016), lavastaja Heidi Sarapuu (2017), tõlkija ja kirjandusteadlane Juhani Salokannel (2018), teatrilavastaja Elmo Nüganen (2019), filmirežissöör Tanel Toom (2020), kirjanik Urmas Vadi (2021), tõlkija Danutė Giraitė (2022) ning kunstnik ja luuletaja Maarja Undusk (2023).