Tartus oli üheks päevaks avatud söödav näitus

Kui üldiselt on näitustel sildid, mis käe külge panemist keelavad, siis selle näituse külastajad olid oodatud kõike katsuma, nuusutama ja maitsma. Ja seda Mihkel Tombergi loodud heliinstallatsioonide saatel.

"Ma nimetaks seda meditatiivseks rännakuks, mida saab kogeda kõigi meeltega. Teekonnal avastada, kuidas kõige lihtsamad asjad võivadki olla kõige erinevamad," selgitas Helis Heiter.

"Tõeline elamus oli see, et savi seest välja võtta kartul, mis oli viinamarjalehe sees ja siis selle keedetud kartuliga maitsta erinevaid sooli ja saada tõelisi-tõelisi maitseelamusi," rääkis näituse külastaja Anu.

Tartust pärit Helis Heiter on algselt õppinud maastikuarhitektuuri ning seejärel täiendanud ennast Milanos toidudisaini erialal. Enda Heiter X nimelises stuudios tegeleb ta erinevate loovate ja kulinaarsete projektidega. Praegu tegutseb ta peamiselt Londonis ja Berliinis. Nii oli ka Tartus avatud installatsioon erineval moel olnud väljas mitmel Euroopa disainifestivalil.

"See laud jääb alles ja see saab järgmine kord uueks installatsiooniks. Ehk see eriline topograafia tulebki sellest, et need taimed kasvavad iga kord uue koha peal ja need tähistavad neid kohti," selgitas Heiter.

Otse lauapinnast välja kasvavate taimede kõrval sai maitsta paljusid Eestimaa metsadest korjatud saadusi ning teisi Eesti toorainest inspireeritud toite.

"See on täiesti erakordne ja täiesti esmakordselt minu elus. Mina, kes ma väga fännan Eesti toitu, aga et toidust teha selline näitus ja kui maitsev kõik on ja kui mõelda, et see on meie enda Eesti metsik toit. /.../ Anda jõudu sellisele kultuurile ja sellisele toidule, see on tõesti väga pidulik ja tänuväärne üritus just tänasel päeval," ütles Anu.