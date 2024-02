Pildid: Ugala teatris esietendub "Uhkus ja eelarvamus (justkui)"

Lavastaja Liis Aedmaa sõnul on see lavastus kummardus Jane Austeni armastusromaanidele, popmuusikale ja meelelahutusele, mis kõik aitavad seljatada argielu hallust. "Mulle meeldib teater, mis ei varja, et ta on teater. Kui mängida, siis juba täiega ja kui laulda, siis kogu südamest," selgitas Aedmaa.

Jane Austeni romaani komöödia adaptsioonis mängivad kõiki tegelasi viis näitlejannat ning üks tugitool. Olulisel kohal on ka briti 20. sajandi pophitid. Näidendi on eesti keelde tõlkinud Liis Aedmaa ja Laura Kalle ning selle lavastab Liis Aedmaa. Lavastuse kunstnik on Rosita Raud.

Lavastaja: Liis Aedmaa

Kunstnik: Rosita Raud (Eesti Noorsooteater)

Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov

Valguskujundaja: Mari-Riin Paavo

Liikumisjuht: Villiko Kruuse

Tõlkijad: Liis Aedmaa ja Laura Kalle

Mängivad: Adeele Jaago, Jaana Kena, Klaudia Tiitsmaa, Margaret Sarv ja Lauren Grinberg (EMTA lavakunstikool)