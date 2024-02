Ülemiste linnakus esietendub Tormi Toropi uuslavastus "Miljard aastat enne maailmalõppu"

Lavastus "Miljard aastat enne maailmalõppu" põhineb Arkadi ja Boriss Strugatski samanimelisel romaanil. Astrofüüsik Maljanov on tegemas enda karjääri kõige suuremat avastust. Vahetult enne finišisirget on ta sunnitud aga peatuma. Üks takistus teise järel ei võimalda mehel oma tööd lõpetada. Maljanov saab teada, et ka tema sõbrad heitlevad sarnase probleemiga. Tekivad hüpoteesid, üks pöörasem kui teine. Mida teha olukorras, kus ühtegi lahendust pole mitte kellelgi pakkuda? Kuidas üldse käituda situatsioonis, kus teadaolevalt mitte keegi teine varem pole olnud?

Lavastuse teeb ainulaadseks lavastajate hulk näitlejatena laval ning kahe maailma – teatri ja filmi kokkusaamine – maailmad, mis ideaalis tunduvad lähemal kui tegelikkuses. See on projekt, mis loob võimaluse kahe maailma kokkupuuteks ja laval rullub lahti lugu, mida jutustavad ja visualiseerivad nii filmi- kui ka teatriprofessionaalid koos.

"Põhjus, miks ma tahan seda lavastust teha, on valik! Justnimelt valik ja valikud elus. Kõik lavastuse tegelased on väga keeruliste valikute ees, nad satuvad surve alla, mille taolist nad varem pole tundnud. Teises otsas on neil tasuks aga nende jaoks suurim erialane tunnustus. Milleks on sellisel hetkel inimene valmis, et saavutada oma eesmärk? Keerulistes olukordades tihti küsitakse, miks see juhtus, selle asemel, et kuidas edasi," selgitas lavastaja ja režissöör ning dramaturg ja stsenarist Tormi Torop.

Lavastus on oma kodu leidnud Ülemiste City linnakus. "Meil on hea meel, et oleme leidnud projektile hädavajaliku koostöö Baltikumi suurima ärilinnakuga, kus trupil on võimalus viia läbi nii pikk prooviperiood kui ka etendus lavale tuua. Usun, et paljude meie külastajate jaoks on Ülemiste City heas mõttes avastamata paik, seejuures toob teater vaheldust ja kultuurielu ka 16 000 inimesega linnaku koduõuele. Loo taust, mis räägib teadlastest ja teadustöödest, sobitub justkui valatult sealsesse keskkonda," kommenteeris lavastuse produtsent Kalev Smidt.

Tormi Torop (s. 1987) on režissöör ja lavastaja. 2017. aastal lõpetas ta Balti filmi- ja meediakoolis filmikunsti režii eriala. Pärast BFM-i lõpetamist töötanud enamasti mängufilmide ja reklaamide juures erinevatel assisteerivatel ametikohtadel. Ta on täiendanud end loovkirjutamiskoolis Drakadeemia ja viinud iseseisvalt läbi töötubasid täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamisest. Käesoleva projekti näol on tegemist tema EMTA magistriprogrammi lõpulavastusega, mille teemapüstituse realiseerimine on olnud unistuseks aastaid.

Lisaks Toropile teevad lavastuses kaasa ka Johan Elm (näitleja, lavastaja, dramaturg, graafiline disainer), Maria Reinup (näitleja, režissöör, stsenarist, parameedik), Karl Koppelmaa (näitleja, lavastaja, dramaturg), Dan Jeršov (näitleja, lavastaja), Liis Aedmaa (lavastaja, dramaturg, Ugala teatri loominguline juht), Kalev Smidt (filmiprodutsent), Matis Mäesalu (filmikunstnik), Epp Salulaid (kunstiline assistent) ja Eve Valme (kostüümikunstnik).

Etendused toimuvad 31. märtsist kuni 12. aprillini Ülemiste City linnakus.