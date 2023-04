Ugala teatri uueks loominguliseks juhiks saab Liis Aedmaa

Loomingulise juhina alustab Aedmaa tööd 1. septembril. Teatri praeguse loomingulise juhi Tanel Jonase ametiaeg lõpeb 31. augustil.

Teatrijuht Garmen Tabori sõnul on Aedmaa näol tegemist tugeva kandidaadiga. "Liis Aedmaa nägemus loomingulise juhi rollist ja tulevikuplaanidest Ugalas andis kindluse, et oleme valimas õiget inimest," lausus Tabor.

"Liis tunneb teatrit Eestis ja maailmas, tajub hästi teatritöö erinevaid tahke, tunneb nii Ugalat kui selle eripära ning Viljandi linna. Liis on Ugala inimestele tuttav ja oma ning samuti on ta Ugalas mitu korda lavastanud," sõnas teatrijuht.

Liis Aedmaa lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli ajaloolasena. Ta on töötanud Ugala teatris alates 2013. aastast dramaturgina ja olnud sealjuures paljude lavastuste loomingulisse protsessi kaasatud.

Ugala teatris on Aedmaa käe all valminud autorilavastus "Emadepäev" ja koos Laura Kallega loodud lavastused "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" ning "Kui sa tuled, too mul lilli".