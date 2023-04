Lavastaja Ringo Ramul: "Head lapsed" on lugu üle ääre ajavast armastusest

"Head lapsed" on retk omanäolises maailmas, milles neli inimest otsivad ja igatsevad head, aga keegi neist ei tea enam kindlalt, mis on hea ja mis mitte.

Ramuli sõnul räägib "Head lapsed" manipulatsioonist, ajupesust ja armastusest, mis kipub üle ääre ajama.

"Ma arvan, et ema on selle armastuse doseerimisega kuskil kadunud või tal on läinud järg käest. Ühest hetkest on armastus oma laste ja perekonna vastu olnud nii suur, et enam ei oska vahet teha, mis on hea, mis on halb," rääkis ema osatäitja Kadri Lepp.

Lõppeva hooaja viimast uuslavastust "Head lapsed" mängitakse Ugala teatri väikeses saalis.

"Heade laste" lavastaja on Ringo Ramul, kunstnik Annika Lindemann, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois ja valguskujundaja Fredi Karu.

Lavale astuvad Klaudia Tiitsmaa, Tanel Ingi, Jass Kalev Mäe, Kadri Lepp (külalisena) ja Marika Palm.