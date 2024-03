"Noorte stuudios" kõlab Siim Aimla värske laululooming

Koorijuht Kadri Hundi sõnul oldi ühes Siim Aimlaga juba mitu aastat hautud mõtet ühendada omavahel lapsed, noored, koorilaul ja džäss. "Nüüd selgus, et Siim võttis vaevaks ja kirjutas laulud, kus on tekstid pillidest, bändist ja samas ka murdeea probleemidest. Ja see kõik on džässilikus võtmes, mis selgub, et ei ole üldse eesti lastele nii lihtne õppida," rääkis Hunt.

"Ma ütleksin, et Siimul on väga hea oskus tabada ära, mida suudab teha väike laps ja kuidas temale asja selgitada. Nendel on laul, kus räägitakse erinevatest pillidest, kuidas orkester õpetab, siis pillid saavad oma soolod, lapsed näevad neid pille ja meie lastele oli see väga huvitav. Üks väike tüdruk tuli täna minu juurde ja ütles, et nüüd ma sain aru, miks flöödi salmi juures oli juttu linnulaulust, et flööt ongi ju nagu linnulaul," rääkis Hunt.

"Mul oli ette antud, et lastekooride gradatsioon on väga keerukas. Tänapäeval võiks luuletuse nende lühenditest kirjutada: "muk ja lak" ja "puk ja pak", kõiki ei teagi. Ühesõnaga – mudilaskoori ettevalmistuskoor, lastekoor, neidude koor – neid on päris palju ja ma sain juhendajatelt suuniseid, et mõni koor tahab laulda ühe- mõni kahehäälselt, mõni nii kõrgele, mõni nii kaugele. Ma püüdsin nendest kinni pidada," selgitas helilooja Siim Aimla töö keerukust.

"Meil oli õnneks jõulude ajal võimalus nende lugudega anda üks kontsert ka MUBA suures saalis ja see oli küll väga hea, sest nüüd, kui need lood on natukene laagerdunud, on nad oluliselt omasemaks saanud ja mul oli võimalus teha parandusi sisse. Nüüd tundub, et on päris... et saame hakkama," kinnitas Aimla.

Kontserdi kavas on džässivõtmes laulud erinevas vanuses koosseisudele, ühe teose autor on ka Aimla tütar Aino Rahel. Külalissolistina astub üles laulustuudio vilistlane Merili Johanson. Dirigeerivad Siim Aimla, Kadri Hunt ja Kaie Tanner.

Kontserdist teeb otse-ülekande Klassikaraadio.