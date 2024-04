Endlas esietendub legendaarse lilleturu müüjatest inspireeritud lavastus

Pärnu hotelli kõrval on juba aastakümneid tegutsenud lilleturg, kus müüjate lahked käed on lilledesse mattunud kioskiaknaist vankumatult lilli ulatanud. Just neist, pärnakatele nii omaks saanud lillemüüjaist räägib Endla teatri uus lavastus, muusikaline dokumentaalnostalgia "Lillemüüjatel hakkas külm".

"Nad võtavad oma ametit, oma elu ja oma tegevust väga tõsiselt. Meie võime siin nalja visata või nalja saada nende arvelt, aga lõpuks taandub kõik ikkagi sellele, et see on nende südameasi ja et see on nende elu, aga kes need inimesed on, kes seal istuvad külmas ja kuumas ja 24/7. Kes seda teeks tänapäeval? Naljalt mitte keegi, kui lilli saab osta ju ka toidupoest. Räägime sellest fenomenist, et see on nagu putkanduse, sellise turukaubanduse hääbumine, sellise etapi lõpp," ütlesid näitlejad Karin Tammaru ja Kadri Rämmeld.

Lavastus põhineb intervjuudel, vestlustel ja artiklitel, mis on seotud Pärnu lilleturu saamislooga ja sellega seotud inimestega.

"Kui me hakkasime seda teemat uurima, siis pärast me nägime, et tegu on justkui mingisuguse artefaktiga, mille võiks tõsta ümber teatrikeskkonda, mis on ühelt poolt hästi eksistentsiaalne, kohati väga kurb ja kohati väga humoorikas, naljakas ja laulu täis," ütles lavastaja Laura Jaanhold.