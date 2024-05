Septembris esineb Tallinnas Faithless

Peale kaheksa aastat kestnud pausi on lugude "Insomnia", "God Is s DJ" ja "One Step Too Far" loojad ansamblist Faithless suundumas uuele tuurile nimega "Champion Sound Tour". Tuuri juures lööb kaasa ka Jvan Morandil, kes on bändi visuaalse signatuuri eest vastutav juba alates 2001. aastast.

Ansambel Faithless alustas tegevust 1995. aastal Londonis, kui multiinstrumentalist ja helilooja Sister Bliss ja produtsent Rollo tutvusid Maxi Jazziga, kes seni oli tegev hip-hop'i maastikul. Nüüd on Faithless aga taas duo, sest Maxi Jazz suri 2022. aastal.

Faithlessi esimene album "Reverence" (1996) oli Euroopa edetabelites edukas, jõudes kuld- ja plaatina staatustesse, ka teine plaat "Sunday 8PM" (1998) jätkas nende edulugu. Aastate jooksul on nad välja andnud kümme stuudioalbumit, neist viimane "All Blessed" ilmus 2020. aastal.