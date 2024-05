Priit Võigemast: "Rohelised niidud" on omaette kunstiteos, mitte loeng

"Ma võin algatuseks öelda, et tänane proov on selline tutvumisproov. Loeme selle versiooni läbi. See ei tähenda, et see on see, mis jääb. Kindlasti tuleb muudatusi, ümbertõstmisi, nii et kes on harjunud oma teksti markeriga joonima, võite seda teha, aga sinnani veel aega. Päris proovid hakkavad kuu aja pärast," juhatas proovi sisse lavastaja ja Kalju Terasmaa osatäitja Priit Võigemast.

Võigemast selgitas, et telemaja kaheksandal korrusel toimuski peaasjalikult tutvumine. "Mina ka ju kõiki isiklikult veel ei tunne. Loeme läbi ja hakkame tegema järeldusi," lisas ta.

Võigemast loodab, et näidend uurib midagi, mida rahvas veel ei teadnud ning avanevad uued vaatepunktid. "Ma kahtlustan natukene, kas tänapäeva noored üldse nii palju teavad nendest härradest. Vanem põlvkond kindlasti teab. Noortel on eriti palju avastamist," arvas Võigemast.

"Me sellist Ööülikooli loengut ei tahtnud teha ja pärast kontrollida, et kas inimestele jäi kõik õigesti meelde. Teeme sellest ikkagi omaette kunstiteose ja üritame edasi anda mingisuguseid tundeid, mis ei pruugi kõik faktiliselt täpsed olla, aga kunagi ei tohi tõel lasta ilusat lugu ära rikkuda," tõdes lavastaja.

Võigemasti jaoks oli kõige üllatavam asjaolu, et ükski mees peale Arved Haugi, ei pidanud ennast üldse lauljateks. "Nad olid eelkõige pillimehed ja laulma hakkasid nad põhimõtteliselt Uno Naissoo utsitamisel," selgitas Võigemast.

Dramaturg Ott Kiluski sõnul teeb tolleaegsed laulusõnad huvitavaks see, et olenemata kontrollitusest ja tsenseerimisest suudeti hoida kahte plaani ning näha elu ilusamat poolt ja sobida samal ajal ka nomenklatuurile. "Sellel on meie tükis päris suur osa," lisas Kilusk.

Kiluski sõnul on meeskvartett Eesti kultuuris nii oluline peaasjalikult nende estraadimuusika tohutu kvaliteedi tõttu. "Tänapäeval seda enam nii palju ei kuule. Mehed, kes ise laulsid, ise musitseerisid, kelle hääled unikaalsel viisil kokku kõlasid. See oligi ju see põhjus, miks nad seda koos tegid," selgitas Kilusk.

Peeter Oja astub üles parteilase rollis. "Kuna ajastu on selline, siis peab olema ka parteitegelane, kes kultuurivaldkonna eest vastutab," selgitas Oja ja lisas, et astub üles ka vanema Eri Klasina, kelle pojaks Oja on naljatledes sarnasuste tõttu ka peetud.

Uno Loobi rollis astub üles Mait Malmsten, kes on Loobiga kohtunud ning paar sõna ka juttu ajanud. Malmsten rõhutas, et Loopi järele tegema ei lähe ning see poleks ka võimalik. "Me räägime lugu," lisas ta.