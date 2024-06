Pildid: Jass Kaselaan avas Hobusepea galeriis isikunäituse "Isa ja poeg"

Alates 12. juunist on Hobusepea galeriis avatud Jass Kaselaane isikunäitus "Isa ja poeg".

Näitus "Isa ja poeg" koosneb portreebüstidest ja graafilistest joonistustest, mis on inspireeritud kunstiku ja tema poja vahelisest sõprusest. "Väljapaneku tarbeks vormisin portreebüstid iseendast. Oma poega ma joonistasin. Peegeldamaks lapse sisemaailma salapära, hoomamatut kihilisust, kujutasin teda eriilmeliste laevadena. Laeva metafoor aitas mul väljendada ka lapse kasvamisega seonduvaid lootusi ja hirme."

Jass Kaselaan (1981) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli, Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri osakonna magistriõppe (2008), animatsiooni osakonna magistriõppe (2022) ja täiendanud end Imatra Kõrgemas Kunstikoolis Soomes ning Emil Holmeri ja Veronica Brovalli ateljees Berliinis. Jass Kaselaant on tunnustatud Köler Prize'i peapreemiaga (2014), Kristjan Raua nimelise preemiaga (2014) ja Anton Starkopfi nimelise skulptuuripreemiaga (2011). Ta on skulptuuriõppejõuna olnud tegev nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

Näitus jääb avatuks 8. juulini.