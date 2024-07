Põlvamaal tuuakse lavale Räpina kirjaniku ja müüdilooja Jaan Sibula elu

Leevi küla vabaõhulaval jutustatakse omapärane lugu Räpina lähedal Vilustes sündinud mehest, kellest on seni vähe räägitud, kuid kelle suured ideed tegid teda tuntuks väljaspool Eestit.

Jaan Sibul – hilisema nimega Ivan Narodny – lõi näiteks kaasa Õpetatud Eesti Seltsis, luuletas ja kirjutas Jaan Talune nime all, oli raamatukaupmees ja pidas Võru linna esimest fotoateljeed.

Lisaks oli tegu esimese eestlasest ulmekirjanikuga, kes astus üles ka muusika- ja kunstikriitikuna, ning kes sai hakkama isegi valeraha trükkimisega.

Näidendi lavastaja on Jaan Willem Sibul. "See tükk räägib Jaan Sibulast, ühest mehest, ta on minu sugulane, aga see ei ole praegu tähtis. Ta oli hästi võimas mees, kes lõi läbi USA-s ja ta on siiamaani USA-s tsiteeritud autor, ta oli uskumatu elulooga mees, kes aitas omal ajal väga Eesti Vabariiki omal ajal," selgitas lavastaja.

Peategelase elu ja tegemiste uurimisele kulus lavastuse käsikirja autoril, Aapo Ilvesel seitse aastat.

"Ivan Narodny ehk Jaan Sibula elu oli nii hoogne ja kreisi, et meil ei olnud tegelikult üldse vaja välja mõelda, mis toimus. Meie amet selle lavastuse juures oli välja mõelda, kuidas toimus ja me pidime tegema valiku, sest ta tegi ikka nii palju ja vahepeal valetas nii hullusti ja samal ajal ajas ikka Eesti asja," rääkis Ilves.

Lavastuses löövad kaasa nii kohalikud noored lauljad kui ka harrastusnäitlejad ning muusikaliste vahepalade autor on Priit Pajusaar.

"Me oleme siin juba proovietendusi vaadanud ja Leevi rahvas on juba sõltuvusse jäänud. Kui saaks, siis vaataks, veel ja veel, sest lugu on ju omakandi mehest. Paljud ei teadnud tema eluloo kohta mitte midagi, aga nüüd oleme palju targemad," rääkis Leevi küla elanik Helle Mendrik.

Lugu Räpina kandi mehest Ivan Narodnyst etendatakse Leevi vabaõhulaval kümnel korral.