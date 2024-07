Ilmus eesti fantaasiakirjanduse antoloogia "Põhja konn"

"Fantaasiakirjandus – see tähendab meie ettekujutuses enamasti napis riides ja ebamugavalt hõõruvas metallturvises lihaselisi mõõgavõitlejaid, vapraid rändrüütleid, majesteetlikke lohesid, limaseid merekoletisi, ükskõikseid haldjaid, hullumeelsete maailmavallutusplaanidega õelaid võlureid, ülikõrgete tornidega losse, iidseid džungleid, deemonlikke piraadilaevu, arusaamatu majandusmudeli alusel toimivaid impeeriume ning kadunud kuningriike, mille üle võimutsevad surematud jumalad ning valitseb nõiduslik maagia," selgitas raamatu koostaja Raul Sulbi.

Kui tänapäeva inimese teadvuses tähendab fantaasiakirjandus barbar Conanit, "Sõrmuste isandat", Harry Potterit ja "Troonide mängu", siis eesti fantaasiakirjandus on koostaja sõnul arenenud pisut teistsugust teed.

Käesolev antoloogia annab ülevaate eesti oma fantaasiatraditsiooni sünnist ja arengust alates Kreutzwaldist, Tuglasest, Tammsaarest ja Ristikivist kuni žanri tänaste meistrite Veiko Belialsi, Indrek Hargla, Andrus Kivirähki ja Meelis Friedenthali loominguni. "Kuigi naiskirjanikke pole eesti ulmes kunagi väga palju olnud, leiab raamatust ometi Herta Laipaiga, Liisi Ojamaa, Karen Orlau, Triinu Merese, Mann Loperi ja teiste loodud fantaasiamaailmu," lubas Sulbi.

Raamatust leiab ka Sulbi põhjaliku järelsõna, mis püüab vastata küsimusele, mis see fantaasiakirjandus õieti on ning kuidas paigutub eesti fantaasiatraditsioon üleilmse fantasy-kirjanduse arenguloo konteksti.

Raamatu koostaja, ulmeasjatundja Raul Sulbi oli 1995. aastal Eesti Ulmeühingu asutaja ja esimene president. Käesolev on tema 31. ulmeantoloogia. Lisaks on ta koostanud 25 erinevate kirjanike autorikogumikku. Sulbi ligi kolme aastakümne jooksul ilmunud ulmealaseid kirjatöid on koondatud mahukatesse artiklikogudesse "Terra Fantastica kartograafid" (2020) ning "Terra Fantastica kartograafid 2" (2023). Nelja aasta eest ilmus ta eelmine mahukas ülevaateantoloogia "Eesti ulme XXI sajandil".