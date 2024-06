Ilmus uut Eesti ulmekirjandust tutvustav kogumik "Kübeke elutervet vihkamist"

Kogumikku on koondatud Meelis Friedenthali, Häli Kivisilla, Veiko Belialsi, Artur Räpi, Kristi Reiseli, Kristjan Sanderi, Maarja Kruusmetsa, Miikael Jekimovi, Laura Loolaiu, Manfred Kalmsteni, Lüüli Suugi ja Triinu Merese tekstid.

Raamatu andis välja kirjastus Fantaasia, kujundas Liis Roden ja toimetas Kati Metsaots.

"Tähelepanu vääriv on nii sünksusest positiivsuseni varieeruv tonaalsus, mõtestatus, pingestatus ja eripalgelisus. Ehk siis siin sees on just see, mida eesti ulmekirjanikud suudavad, ja seda ei ole üldse mitte vähe. Vastupidi!" ütles kirjanik Manfred Kalmsten.

Tegemist on uue kodumaist ulmet propageeriva sarja "Kaarnakirjas" esimese raamatuga. Välja on juba kuulutatud ka sarja järgmise kogumiku teema, milleks on romantiline sünkfantastika.