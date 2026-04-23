Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

Manfred Kalmsten
Manfred Kalmsten Autor/allikas: Kirjastus Fantaasia
Kirjastuse Fantaasia ulmesarjas Sündmuste horisont ilmus ulmekirjaniku Manfred Kalmsteni esikromaan "Susikiuste", mis kujutab kummalist põhjala mütoloogial ja viikingikultuuril baseeruvat kosmoseimpeeriumit Viikingreiki.

Romaani peategelaselt, lahingsõsara minevikuga Hagenhildilt röövitakse tema teismeline poeg, millele järgneb halastusevaene ning metsik jaht läbi kokkukukkuva maailmadekorra. Peagi selgub aga, et mängus ja kaalul on tunduvalt rohkem, kui esmapilgul paistab, sest tulevikku ettejutustav Ruuniraamat ütleb, et Ragnarök on lähemal kui arvatud, nii et lisaks saatusehundile, kelle hambad peategelasele risti vastu irvitavad, sekkuvad mängu ka põhjala panteonist tuntud jumalad.

"Olin varem juba kirjutanud "kosmoseviikingite" loo "Ema südant...", mis ilmus minu ja Lüüli Suuki ühisjutukogus "Elekter meie vahel" (Fantaasia 2025). Loos kujutatakse tulevikku, kus viikingiaeg endiselt kestab. Igal juhul tundus mõistlik laiendada seda viikingpunk-maailma, kus lennatakse maailmade vahel ja jageletakse nii inimeste kui jumalatega. Sellist fantaasiamaailma, kus maagia ja tehnoloogia toimivad koos ja mis on kontrollitud viikingite nimelise inimrassi poolt, kuni kõik suuresti kokku kukub ja keegi enam eriti midagi ei kontrolli," selgitas Kalmsten.

Manfred Kalmsteni esikkogu "Raske vihm" ilmus samuti Sündmuste horisondi sarjas 2020. aastal, oma proosadebüüdi tegi autor perioodikas aga juba aastal 2012. Ulmeauhindu pälvisid ka Orpheuse Raamatukogus ilmunud fantaasialood "Kaarnalaul" (2021) ja "Täheraua saaga" (2022).

Raamatust leiab ka ulmeasjatundja Raul Sulbi järelsõna "Kangelaste agentsus ettemääratuse ja jumaliku sekkumise vahel", mis annab Kalmsteni romaanile temaatilise konteksti muu maailma ulmekirjanduse näidete varal.

Raamatu kaanepildi on maalinud kunstnik Liis Roden, kellelt leiab raamatust ka mitmeid siseillustratsioone. Teose on toimetanud Sash Veelma.

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

11:57

Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Benjamin Oliver Newman

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

LOETUMAD

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

